От американской мечты к Хиросиме. Встреча с Израилем напоминает сборной Франции жуткий провал

Два тура до окончания группового турнира, всего одно очко, нужное для выполнения задания и ближайший матч - дома против сборной Израиля. Такая диспозиция всегда будет вызывать у болельщиков сборной Франции ночные кошмары, ужасные воспоминания об одном из наибольших провалов в истории сборной, если не наибольшем.

Ныне речь всего лишь о Лиге Наций, а основной раунд Отбора на Чемпионат Мира начнется лишь в следующем году. Но об осени 1993-го года все равно вспоминают. Тем более, что нынешний тренер сборной Франции Дидье Дешам играл в обоих матчах - и против Израиля 13-го октября, и против Болгарии 17-го ноября. Он признает, что тот провал оставил весьма болезненную рану.

Застряли в лужах

Итак, Отборочный турнир на Чемпионат Мира-1994. Франция подходит к последним двум турам на первом месте. Она уже не пробилась на Чемпионат Мира-1990 и больше такого позволять не желает. Тем более, что марсельский "Олимпик" как раз выиграл Кубок Чемпионов, Жан-Пьер Папен выиграл в 1991-ом году Золотой Мяч, а Эрик Кантона прямо в эти годы разрывает Чемпионат Англии.

В гости к ней приезжает сборная Израиля в своем первом Отборочном турнире после включения в состав УЕФА на постоянной основе. С одним участием на крупном турнире в истории - Чемпионате Мира-1970. С провальной отчетной кампанией, в первых семи матчах набрав два очка. Она проиграла в Швеции со счетом 0:5, в Австрии - 2:5, дома этим же французам - со счетом 0:4.

Она могла опереться на игрока "Ливерпуля" Ронни Розенталя (хотя те годы и для игрока, и для самого клуба были очень слабыми), а также игроков "Маккаби" Хайфа, которые через три недели в Кубке Кубков победят в гостях "Парму" Джанфранко Дзолы, Томаса Бролина, Фаустино Асприльи (1:0), затянут ее в серию пенальти и уступят лишь там. Но только и всего.

Розенталь еще и вернулся в сборную незадолго до того после двух с половиной лет дисквалификации за отказ играть из-за вопросов, связанных со страховкой. Вернулся он явно голодным.

Против этого французы выставили такой стартовый состав: Бернар Лама, Марсель Десайи, Лоран Блан, Алан Рош, Эмманюэль Пети, Дидье Дешам, Поль Ле Гуэн, Франк Созе, Жан-Пьер Папен, Эрик Кантона, Давид Жинола. На замену вышли Бексан Лизаразю и Юри Джоркаефф.

По прилете во Францию главный тренер израильтян Шломо Шарф заявил игрокам, что по окончании кампании покинет сборную, отказался нагружать их тренировками, отправил отдыхать, советуя посетить музеи, погулять по Парижу, сделать шопинг. А на матч выставил атакующий состав, который его помощник Ицхак Шум назвал "сумасшедшим".

А во Франции пресса разрисовывала передовицы в цветах, звездах и полосах флага США и картинах знаменитых мест хозяев Мундиаля-1994. С заголовками: "Квалифицировались", "Америка нас ждет", "Америка - Обетованная земля". На стадионе играли L'Amérique Джо Дассена и Born In The USA Брюса Спрингстина, в раздевалке также вывесили баннер в цветах США.

В холодильниках ждало шампанское, был зарезервирован ночной клуб для празднований сборной. А главный тренер Жерар Улье говорил: "Нам нужно готовиться к Америке и строить Америку в каждом матче после того, как мы обеспечим выход на Чемпионат Мира".

Однако на залитом дождем поле французам было тяжело играть. Вратарю гостей даже не приходилось особо работать, и парижские болельщики даже начали свистеть в адрес плохо пробивавших по воротам марсельцев Кантона и Созе. И первыми забили израильтяне, когда на 21-ой минуте Розенталь навесил слева, а Реувен Атар сбросил головой на Ронена Харази.

На 39-ой счет уже был 2:1 в пользу хозяев. Жинола сбросил Созе под удар низом из-за пределов штрафной площадки и сам блестяще закрутил в дальнюю "девятку" з угла штрафной. Но тогда "Ле Бле" решили, что дело сделано, начали перекатывать мяч. И пропустили дважды.

На 83-ей минуте Розенталь вновь прорвался, теперь по центру, и мимо троих, упал, Ронен Харази подхватил, пробил плохо, но Лама отбил плохо, и вышедший на замену Эяль Беркович добил. А на третьей добавленной минуте Атар в центре поля издевательским финтом убрал Дешама, бросил в прорыв слева Розенталя, побежал в штрафную и замкнул там пас Ронни слета в "девятку".

Впервые с 1964-го года французы пропустили три мяча дома в официальном матче. Впервые с 1968-го проиграли домашний матч Отбора на Чемпионат Мира. Следующий такой они проиграют Болгарии через немногим более месяца, а следующий после того - в 2013-ом году.

Легендарной в Израиле стала не только эта победа, но и ее комментирование на телевидении комментатором Меиром Айнштейном, сорвавшим голос во время гола Атара, но все равно пытавшимся что-то орать. И крики его коллеги Ави Рацона: "Меир, успокойся!". Сборную же затем официально принимал президент Израиля Эзер Вайцман, Атара он даже принял у себя дома.

Реувен даже рассказал, что Вайцман стал сандаком его сына (сандак - человек, который держит ребенка при обрезании, по статусу примерно похож на крестного отца в христианстве).

Шарфа, защитника сборной Алона Харази (не путать с Роненом) и Атара Израильская Футбольная Ассоциация сейчас пригласила вместе со сборной в Париж, даже привела на "Парк Де Пренс". В интервью Sport 5 они рассказывают о тех днях.

"Я ответил тогда Шуму: "Замолчи. Кто не рискует, тот не побеждает. Вспомни, что говорил Черчилль. Мы приехали побеждать. Я сказал игрокам, что у нас есть преимущество залитого дождем поля. Я знал, что они застрянут в лужах и не смогут сыграть в свою игру. Я говорил игрокам, что, если мы победим, об этом будут говорить во всем мире, это будет мировой сенсацией", - говорит Шарф.

"Я кричал на игроков: "Мы не играем против игроков с четырьмя ногами и двумя головами. Они из плоти и крови, точно как вы".

"Это была победа Давида над Голиафом. После того матча все говорили об Израиле".

Атар говорит: "Я разговаривал с Дешамом. Они до этого дня помнят тот матч, помнят, что случилось. Ведь тогда они не вышли на Чемпионат Мира. Но я также разговаривал с французской прессой и сказал, что то поражение только усилило их. Ведь вскоре после этого они выиграли Чемпионат Мира и Евро. Им была нужна эта встряска".

"Я пересматривал этот матч, может, восемь тысяч раз. Когда мы повели в счете в начале матча и когда сравняли на 83-ей минуте на 2:2, мы верили, что способны победить. Они относились к нам высокомерно, нахально, недооценивали нас, и это помогло нам".

"После финального свистка они не хотели меняться с нами футболками, но затем нас пригласили в их раздевалку. Я поменялся с Дешамом. Он плакал. Я сказал ему: "Не беспокойтесь, вы все равно выйдете на Чемпионат Мира. Оказалось, что я был неправ".

Харази: "Они приехали для праздника. Были фейерверки еще перед началом матча, музыка, связанная с Америкой. Мы были для них очень удобной жертвой для празднеств. Болельщики были в эйфории с первых секунд. Это нас разозлило. Разозлило, что они празднуют еще до стартового свистка. Они были высокомерными".

"Даже при счете 2:2, который их устраивал, они лезли в атаку. Они думали только о позоре ничьей с Израилем, не о выходе на Мундиаль. И потому проиграли".

"Я буду корить себя всю жизнь за то, что позволил себя усыпить будто снотворным", - сокрушался Улье. "Игроки подумали, что этот матч - лишь формальность. Мы моментально выбросили всю жесткость, концентрацию и скромность, которые делали нас сильными".

Хиросима

Правда, для сборной Франции это, вообще-то, еще был не конец. Ей хватало и ничьей против Болгарии, опять же дома, для выхода на ЧМ-1994. Но она и в этом матче умудрилась упустить преимущество в счете, причем пропустив решающий гол от Эмиля Костадинова на 90-ой минуте (1:2). А ведь посреди кампании она еще и потеряла победу над Швецией на 89-ой минуте. Фестиваль лузерства.

Причем Костадинов и автор ассиста Любослав Пенев вообще не должны были играть в матче, поскольку не получили визы во Францию. Их в итоге провезли нелегально через границу партнеры по сборной, игравшие за французские клубы, и довезли на автомобиле до Парижа.

"Французы так боялись, что играли со сжатыми задницами. Мы знали, что так будет, и наша тактика была основана на этом. Они играли на ничью и никогда не искали победу. Они не заслуживали выйти на Чемпионат Мира, и мы ударили их там, где было больнее всего", - праздновал после того матча Христо Стоичков.

Французское телевидение настолько растерялось, что при голе Костадинова выставило плашку: Франция - Болгария 2:1.

"Мы выставили себя полными идиотами", - подытожил Дешам. А в прессе после матча уже соревновались в как можно более ужасных словах для описания провала - "катастрофа", "Хиросима". Привязывая его к наказанию того же "Марселя" вылетом из Лиги 1 за договорные матчи и говоря о катастрофическом состоянии французского футбола.

Мишель Платини, у которого Улье работал помощником в сборной четыре года, указывал именно на атмосферу выхода на Мундиаль еще до того, как сыгран матч. А Созе, не называя имени тренера, говорил: "Мне 28 лет, но здесь все еще не поняли, на какой позиции я должен играть".

Хотя за поражение от Болгарии большую часть вины свалили на Жинола, который вместо удерживания мяча возле углового флажка на 90-ой минуте быстро навесил в штрафную. Болгары перехватили, побежали в контратаку и забили. Давиду устроили такую обструкцию, называя даже "убийцей французского футбола", что он довольно быстро ушел из сборной и сбежал в Англию, где и успешно играл до окончания карьеры.

Сам Улье, впрочем, также сбежал в Англию. Где добрался до "Ливерпуля" и выиграл с ним шесть трофеев, в том числе Кубок и Суперкубок УЕФА. А затем вернулся во Францию, где выиграл два чемпионата с "Лионом". Так что сильно его карьера не пострадала. Но кто знает, каких высот могла бы достичь, если бы не этот провал.

Они страшно поссорились друг с другом. Ведь Улье в сердцах заявил: "Жинола послал ракету в сердце французского футбола. Он совершил преступление против команды. Я повторяю - преступление. Вонзил ей нож в спину". Нападал на него и в своей книге. Потому в 2012-ом году Жинола даже подал на бывшего тренера в суд за публичные оскорбления. Но проиграл.

"Эти нападки влияют на мою личную жизнь, на моих детей, на многие вещи. Их невозможно стерпать", - говорил Жинола. "Мне будут напоминать об этом до моей смерти. Думаю, более слабый человек, чем я, был бы разрушен".

"Я стал Врагом Народа номер один. И моим палачом был Улье. Я никогда не прощу ему этого. Это было жестокой попыткой разрушить мою жизнь, и с тех пор я плачу за это. Тогда все мои близкие боялись за свою жизнь и хотели, чтобы я покинул Францию. После этого я стал другим человеком и никогда уже не буду прежним".

"Победа на Чемпионате Мира-1998 была замечательной для французов, но для меня она была ужасной". Ему явно было очень больно от того, что не мог быть в победном составе, и из-за причин, по которым не мог быть.

Полезная встряска

Что победа глобально сделала для израильского футбола? На самом деле ничего. Сборная так и не пробилась на крупный турнир до сих пор и осталась с Чемпионатом Мира-1970. Шарф не ушел, а остался еще на три кампании, в которых ничего не достиг. Еще и попутно сборная в его последней кампании жутко опозорилась, развлекаясь перед матчем плей-офф с девушками по сопровождению.

Розенталь перешел в "Тоттенхэм" и полюбился там болельщикам, Беркович много лет играл в Английской Премьер-Лиге. Но не более того. Остальные игроки стали разве что звездами в израильской лиге, как Атар.

То есть, по сути, эта победа для Израиля стала пирровой. Тем не менее, отказываться от памяти о ней никто не желает и не видит причины. Считая ее одним из наибольших достижений израильского спорта. Крики Айнштейна до сих пор стоят в ушах каждого израильского футбольного болельщика.

Что победа сделала для болгарского футбола? Все. Открыла Золотое поколение, которое на Чемпионате Мира стало четвертым. Что явно помогло Стоичкову в завоевании Золотого Мяча в 1994-ом году. Кстати, Швеция стала на том Мундиале третьей, то есть Отборочная группа, о которой мы говорим, оказалась очень сложной.

А что этот провал сделал для французского футбола? Получается, также все. Ведь с него, с этого дна, началось движение наверх. Началось строительство, скромное, не высокомерное. И через 4.5 года без Жинола, Кантона, Созе, Папена, не умевших поделить один мяч и Париж с Марселем, но с Бланом, Десайи, Дешамом, Пети и новыми лидерами сборная выиграла Чемпионат Мира. А затем и Евро.

Атар прав. "Ле Бле" была полезна эта встряска.

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