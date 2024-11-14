  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Словения – Норвегия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Словения – Норвегия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Словения – Норвегия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.11.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Словения – Норвегия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В группе этих команд за два тура до финиша вырисовалась интересная ситуация. Есть ярко выраженный аутсайдер: Казахстан за четыре матча набрал одно очко при нуле забитых. А вот Норвегия, Австрия и Словения имеют по семь зачетных пунктов. И каждый матч может перевернуть ситуацию в первой тройке квартета с ног на голову.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Favbet
3.00
3.25
2.49
Узнать больше

Лига наций, Лига B

Группа 3, пятый тур

14 ноября, 21:45. "Стадион Стожице" (Любляна)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Прямая трансляция: MEGOGO Sport, MEGOGO Футбол 5

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Словенія — Норвегія
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Португалия - Польша. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
yellow-arrow
Швейцария - Сербия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
yellow-arrow
Сольбаккен перед матчем со Словенией: Было бы легче, если бы мы играли в субботу и вторник
Словения Норвегия смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости