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Словения – Норвегия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Словения – Норвегия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.11.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В группе этих команд за два тура до финиша вырисовалась интересная ситуация. Есть ярко выраженный аутсайдер: Казахстан за четыре матча набрал одно очко при нуле забитых. А вот Норвегия, Австрия и Словения имеют по семь зачетных пунктов. И каждый матч может перевернуть ситуацию в первой тройке квартета с ног на голову.
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Лига наций, Лига B
Группа 3, пятый тур
14 ноября, 21:45. "Стадион Стожице" (Любляна)
Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)
Прямая трансляция: MEGOGO Sport, MEGOGO Футбол 5
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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