Словения – Норвегия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

В группе этих команд за два тура до финиша вырисовалась интересная ситуация. Есть ярко выраженный аутсайдер: Казахстан за четыре матча набрал одно очко при нуле забитых. А вот Норвегия, Австрия и Словения имеют по семь зачетных пунктов. И каждый матч может перевернуть ситуацию в первой тройке квартета с ног на голову.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Лига наций, Лига B

Группа 3, пятый тур

14 ноября, 21:45. "Стадион Стожице" (Любляна)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Прямая трансляция: MEGOGO Sport, MEGOGO Футбол 5

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Словенія — Норвегія Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.