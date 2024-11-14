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Казахстан – Австрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени

Казахстан – Австрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лигу Наций откроет матч группы В3 Казахстан – Австрия

Казахстан в 4-х играх ни разу не побеждал, не забивал и набрал один балл, благодаря ничьей против Норвегии. Последняя победа сборной была почти год назад и Казахстан близок к понижению в дивизион С. К тому же сегодня играют против соперника, которому месяц назад разгромно проиграли.

Австрия – одна из лидеров группы. 7 очков, второе место и забито 11 голов. Ральф Рангник сделал монстра и в сегодняшнем матче сборная попробует себя проявить и приблизиться к повышению в дивизионе.

Стартовый свисток прозвучит 14 ноября в 17:00 по киевскому времени.

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Прямая трансляция на Megogo Футбол 1.

Лига Наций. 5-й тур.

14 ноября 2024. Алматы. "Алматы Орталык"

Главный судья: Мариан Барбу (Румыния)

Трансляция: Megogo Футбол 1

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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