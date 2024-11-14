Казахстан – Австрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лигу Наций откроет матч группы В3 Казахстан – Австрия

Казахстан в 4-х играх ни разу не побеждал, не забивал и набрал один балл, благодаря ничьей против Норвегии. Последняя победа сборной была почти год назад и Казахстан близок к понижению в дивизион С. К тому же сегодня играют против соперника, которому месяц назад разгромно проиграли.

Австрия – одна из лидеров группы. 7 очков, второе место и забито 11 голов. Ральф Рангник сделал монстра и в сегодняшнем матче сборная попробует себя проявить и приблизиться к повышению в дивизионе.

Стартовый свисток прозвучит 14 ноября в 17:00 по киевскому времени.

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Лига Наций. 5-й тур.

14 ноября 2024. Алматы. "Алматы Орталык"

Главный судья: Мариан Барбу (Румыния)

Трансляция: Megogo Футбол 1

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