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Ирландия – Финляндия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
В пятом туре Лиги Наций встретятся аутсайдеры своих групп.
Ирландия набрала 3 очка в 4 играх, победив Финляндию в октябре на выезде. Теперь домашний матч и возможность сохраниться в дивизионе В, попав в стыковые матчи. Но для этого надо побеждать.
Финляндия забила пор голу в ворота Англии и Ирландии, но ещё не набрала очков. Сборная близка к понижению и сегодняшнее поражение автоматически отправит Финляндию в дивизион С, поскольку не останется теоретических шансов на сохранение.
Стартовый свисток прозвучит 14 ноября в 21:45 по киевскому времени.
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Прямая трансляция на Megogo Футбол 6.
Лига Наций. 5-й тур.
14 ноября 2024. Дублин. "Авива"
Главный судья: Харм Осмерс (Германия)
Трансляция: Megogo Футбол 6
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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