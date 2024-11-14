Ирландия – Финляндия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

В пятом туре Лиги Наций встретятся аутсайдеры своих групп.

Ирландия набрала 3 очка в 4 играх, победив Финляндию в октябре на выезде. Теперь домашний матч и возможность сохраниться в дивизионе В, попав в стыковые матчи. Но для этого надо побеждать.

Финляндия забила пор голу в ворота Англии и Ирландии, но ещё не набрала очков. Сборная близка к понижению и сегодняшнее поражение автоматически отправит Финляндию в дивизион С, поскольку не останется теоретических шансов на сохранение.

Стартовый свисток прозвучит 14 ноября в 21:45 по киевскому времени.

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Лига Наций. 5-й тур.

14 ноября 2024. Дублин. "Авива"

Главный судья: Харм Осмерс (Германия)

Трансляция: Megogo Футбол 6

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