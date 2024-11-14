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Франция - Израиль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Франция - Израиль: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.11.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В предпоследнем туре Лиги наций Франции нужна только победа, чтобы сохранить шансы на победу в группе перед финальной игрой с Италией. Израиль же де-факто покидает элитный дивизион, где изначально выглядел случайным гостем.
Интригу на поле здесь ждать трудно, но вот на трибунах и вне стадиона будет любопытно. Арабов и остальных мусульман во Франции более 10 млн; удастся ли полиции не допустить того, что произошло в Амстердаме?
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Лига наций. Лига А. Группа 2. 5-й тур
14 ноября. Сен-Дени. "Стад де Франс"
Франция 21:45 Израиль
Арбитр: Тобиас Штилер (Германия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
Трансляція матчу Франція - ІзраїльСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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