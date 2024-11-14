Франция - Израиль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

В предпоследнем туре Лиги наций Франции нужна только победа, чтобы сохранить шансы на победу в группе перед финальной игрой с Италией. Израиль же де-факто покидает элитный дивизион, где изначально выглядел случайным гостем.

Интригу на поле здесь ждать трудно, но вот на трибунах и вне стадиона будет любопытно. Арабов и остальных мусульман во Франции более 10 млн; удастся ли полиции не допустить того, что произошло в Амстердаме?

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Лига наций. Лига А. Группа 2. 5-й тур

14 ноября. Сен-Дени. "Стад де Франс"

Франция 21:45 Израиль

Арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3