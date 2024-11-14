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Сольбаккен перед матчем со Словенией: Было бы легче, если бы мы играли в субботу и вторник

Лига наций УЕФА

Но придется играть в четверг и воскресенье

Сольбаккен перед матчем со Словенией: Было бы легче, если бы мы играли в субботу и вторник

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В пятом туре Лиги наций встретятся между собой сборные Словении и Норвегии. На предматчевой пресс-конференции главный тренер скандинавской сборной Столе Сольбаккен пожаловался на неудобный график игр, в которых участвует его команда.

"На этом сборе было очень мало тренировок. В прошлый раз мы также играли в четверг и воскресенье, но тогда 90 процентов играли клубный матч в субботу, а теперь 80 процентов - в воскресенье. Поэтому мы провели очень мало тренировок. На самом деле было невозможно играть без тренировок. Было бы легче, если бы мы играли в субботу и вторник, потому что тогда можно было бы тренироваться на высокой скорости, чтобы игроки могли стать более уверенными в своих ролях. Сейчас нам приходится строить это с помощью видеоизображений, разговоров и здравого смысла. Обеим командам нужно обратить внимание на состояние поля. Мы тренировались очень спокойно в течение 45 минут, и оно было очень рыхлым. Словения знала об этом уже давно, мы узнали об этом только сейчас", - цитирует слова Сольбаккена Eurosport.

Напомним, что матч Словения - Норвегия состоится 14 ноября в 21:45 в Любляне.

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Норвегия Столе Сольбаккен
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Источник:
Eurosport
Опубликовал: Александр Гресь
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