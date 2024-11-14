Швейцария - Сербия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

В пятом туре Лиги наций встретятся между собой Швейцария и Сербия. "Красные кресты" находятся на последнем месте в своем квартете, зато "орлы" опережают их на три очка. В первом круге сербы праздновали победу и любые очки, которые будут добыты в Швейцарии, позволит балканцам обеспечить себе прописку в высшем дивизионе Лиги наций. Безусловно команда Мурата Якина захочет реваншироваться за поражение в Лесковаце, но удалось ли тренеру швейцарцев наладить игру в обороне, - это уже покажет завтрашний матч.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Игра состоится 15 ноября в Цюрихе на стадионе "Летцигрунд". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформы MEGOGO, MEGOGO Футбол 3.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Швейцарія - Сербія Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>