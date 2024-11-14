Португалия - Польша. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

В октябре Португалия одержала довольно комфортную победу над Польшей на выезде со счетом 3:1. Смогут ли "бело-красные" противопоставить что-то Роналду и Ко на сей раз, да еще и без выбывшего из-травмы Роберта Левандовского?

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Матч состоится в Порту на стадионе "Драгау". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформы MEGOGO, MEGOGO Футбол 2.

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