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Эпидемия травм продолжается. Полузащитник Баварии покинул расположение сборной Португалии
Потеря для сборной
Полузащитник "Баварии" Жоао Пальинья покинул расположение сборной Португалии.
Официальный сайт немецкого клуба сообщил, что полузащитник получил травму паха и вернётся в Мюнхен для дальнейшего восстановления.
Пальинья сыграл за "Баварию" в 13 играх и результативными действиями не отметился.
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Сборная Португалии в матчах Лиги Наций сыграет против Польши 15 ноября и Хорватии 18 ноября. В данный момент сборная лидирует в группе А1 набрав 10 очков за 10 игр.
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Источник:FC Bayern
Опубликовал: Владислав Прийменко
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