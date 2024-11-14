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Дания - Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Кое-кто может обеспечить первое место группы
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 5-м туре Лиги наций состоится противостояние сборных Дании и Испании - лидеров четвертой группы дивизиона А. Чемпионам Европы достаточно одного очка, чтобы досрочно занять первое место.
Игра состоится в пятницу, 15-го ноября. Начало - в 21:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.
Трансляція матчу Данія - ІспаніяСмотреть трансляцию
Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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