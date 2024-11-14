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Дания - Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Кое-кто может обеспечить первое место группы

Дания - Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В 5-м туре Лиги наций состоится противостояние сборных Дании и Испании - лидеров четвертой группы дивизиона А. Чемпионам Европы достаточно одного очка, чтобы досрочно занять первое место.

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Игра состоится в пятницу, 15-го ноября. Начало - в 21:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча
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Трансляція матчу Данія - Іспанія
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Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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