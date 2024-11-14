Дания - Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

В 5-м туре Лиги наций состоится противостояние сборных Дании и Испании - лидеров четвертой группы дивизиона А. Чемпионам Европы достаточно одного очка, чтобы досрочно занять первое место.

Игра состоится в пятницу, 15-го ноября. Начало - в 21:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Данія - Іспанія Смотреть трансляцию

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