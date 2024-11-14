Казахстан под руководством россиянина вылетел в нижний дивизион. Лига Наций. Казахстан – Австрия 0:2.

Сборная Казахстана под руководством российского тренера Станислава Черчесова продолжает безвыиграшную серию, которая длится почти год.

В первом тайме сборная Казахстана осталась в меньшинстве – прямую красную карточку получил защитник Марочкин. Тем не менее хозяева нанесли в створ 4 удара. Австрия нанесла 13 ударов, из которых 5 были в створ. Австрия ушла на перерыв с преимуществом в 2 гола.

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Во втором тайме Австрия продолжила доминировать на поле. Владели мячом, нанесли 3 удара в створ. Казахстан не было видно.

Австрия в данный момент лидер группы с 10 баллами. Казахстан официально понизился в дивизион С, поскольку шансов на сохранение прописки не осталось.

Лига Наций. 5 тур, Группа В3

Казахстан – Австрия 0:2

Голы: Баумгартнер (15), Грегорич (25)

Казахстан: Покотилов – Астанов, Касым, Дарабаев (Тапалов, 58), Марочкин, Вороговский – Исламхан (Жумаханов, 25), Зайнутдинов (Пайруз, 68), Тагыберген, Самородов (Кенжебек, 68) – Аймбетов (Каримов, 46)

Австрия: Шлагер – Дансо, Пош (Мвене, 64), Линхарт, Прасс – Зайвальд, Лаймер (Зайдль 64) – Виммер (Штогер, 72), Баумгартнер (Адаму, 72), Шмид (Вайман, 77) - Грегорич

Удаление: Марочкин (25)