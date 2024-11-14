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Лига Наций. Казахстан – Австрия 0:2. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
Обновлено

Группа В3

Лига Наций. Казахстан – Австрия 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Казахстана почти год не побеждает.

В первом тайме хозяева остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил защитник Александр Марочкин. Австрия в первом тайме забила два гола в течение десяти минут и ушла на перерыв с преимуществом. Казахстан один раз ударил в створ и это был сейв Шлагера.

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Австрия продолжила бить по воротам и во втором тайме. Из 10 ударов три австрийцы сделали в створ. Казахстан же ни разу не пробил.

Сборная Австрии до матча Словения – Норвегия возглавляет таблицу с 10-ю очками, Казахстан уже понизился в Лигу С.

Лига Наций. 5-й тур. Группа В3

Казахстан – Австрия 0:2

Голы: Баумгартнер (15), Грегорич (25)

Видеообзор матча:

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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