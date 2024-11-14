Может дело не в Петракове? Армения в домашнем матче Лиги наций проиграла Фарерам

Сборная Армении уже без украинского тренера Александра Петракова проиграла свой очередной матч в Лиге наций .

Армяне принимали Фарерские острова и проиграли 0:1, пропустив единственный гол на 33-й минуте.

Таким образом, Фареры обошли в группе Армению, которая переместилась на 3-е место. В последнем туре Армения сыграет на выезде с Латвией, у которых с армянами равенство очков (по 4). Это будет матч за выживание в группе.

Армения – Фарерские острова 0:1

Гол: Давидсен (33)