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Может дело не в Петракове? Армения в домашнем матче Лиги наций проиграла Фарерам
Армения может вылететь из группы С Лиги наций
instagram.com/armenian_ff
Сборная Армении уже без украинского тренера Александра Петракова проиграла свой очередной матч в
Армяне принимали Фарерские острова и проиграли 0:1, пропустив единственный гол на 33-й минуте.
Таким образом, Фареры обошли в группе Армению, которая переместилась на 3-е место. В последнем туре Армения сыграет на выезде с Латвией, у которых с армянами равенство очков (по 4). Это будет матч за выживание в группе.
Армения – Фарерские острова 0:1
Гол: Давидсен (33)
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