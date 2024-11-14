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Лига наций. Ирландия - Финляндия 1:0. Битва аутсайдеров закончилась минимальной победой хозяев
Вторая победа для ирландцев в этом сезоне Лиги наций
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 14 ноября, в матче пятого тура Лиги наций между собой встретились сборные Ирландии и Финляндии.
Фаворитом задолго до начала матча считалась именно сборная Ирландии, которая одержала минимальную победу над сборной Финляндии со счетом 1:0 благодаря голу Эвана Фергюсона из "Брайтона", который удачно пробил головой в правый угол ворот Градецки после навесной передачи от Микки Джонстона в конце первой половины игры.
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Матч был довольно равным, однако преимущество во втором тайме по статистическим показателям имели финны, которые пытались отыграться и получить хотя бы одно очко. После пяти туров в группе 2 в дивизионе B подопечные Маркку Канервы не одержали ни одной победы и не набрали зачетных баллов, а это значит, что в следующем сезоне Лиги наций Финляндия будет играть в низшем дивизионе. Сборная Ирландии будет иметь шанс побороться за сохранение места в дивизионе B в плей-офф.
Лига наций УЕФА. Дивизион B, група 2, 5-й тур
Стадион: "Авива" (Дублин)
Главный судья: Харм Осмерс (Германия)
Ирландия 1:0 Финляндия
Голы: Фергюсон (45)
Нереализованный пенальти: Похьянпало (77)
Ирландия: Келлехер — Доэрти (О'Ши, 76), Коллинз, Скейлс, О'Дауда — Эбоселе (Моламби, 76), Каллен, Найт, Джонстон (Меннинг, 85) — Смодич (Кэннон , 85), Фергюсон (Азаз, 76)
Финляндия: Градецки — Алхо (Нисканен, 84), Хосконен, Иванов, Уронен (Хаканс, 65) — Антман (Похьянпало, 65), Камара, Лод, Пелтола (О'Шонесси, 59) — Кайринен, Каллман (Пукки, 84)
Предупреждения: О'Дауда (4), Найт (12)
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