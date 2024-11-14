Италия выходит вперед в матче против сборной Бельгии. Дебютный гол за сборную от Сандро Тонали

В матче между сборными Бельгии и Италии в рамках пятого тура Лиги наций в Дивизионе А был открыт счет — 0:1 в пользу "скуадры адзурры".

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Автором забитого мяча стал 24-летний Сандро Тонали, который забил дебютный гол за сборную Италии. После удачной передачи от Джованни Ди Лоренцо на 11-й минуте матча Тонали удачно пробил по пустым воротам.

Для полузащитника "Ньюкасла" этот гол стал первым за "скуадру адзурру" в 20-й игре за сборную.