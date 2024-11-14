Лига Наций. Греция – Англия 0:3. Молодежь просто намного голоднее дедов

Немалое количество потерь основных футболистов заставило Ли Карсли идти на интересные кадровые решения. Он уже совсем скоро покинет пост главного тренера сборной Англии и передаст эту команду Томасу Тухелю. На ноябрьский международный перерыв у него вышло невероятное количество мелких травм, из-за которых пришлось экспериментировать.

Интересно, что с этими экспериментами получились изменения не только кадровые, но и по самому подходу и стилю. Если во время первых матчей Карсли его подопечные летели в атаку, причем все, то теперь мы видим какие-то отклики Гарета Саутгейта в плане прагматизма.

Но месяц назад у него были основные игроки и они на "Уэмбли" проиграли этой Греции, практически ничего не создав. Потому молодёжь должна была что-то менять и удивлять. Это и у них частично получилось. Первый выход в старте для Мадуэке, первый выход вообще за сборную от Холла и Джонса, это все было очень интересно.

Уже на первых минутах гости в Афинах забрали владение мячом и начали создавать остроту. Благодаря стараниям Мадуэке и Беллингема получилось оформить великолепный момент, который был конвертирован в гол Олли Уоткинсаом. Джуд отправил по свободному флангу Нони, который немного сместился в центр, обыграл защитника и выполнил прострел в штрафную, где никем неприкрытый Уоткинс легко переправил круглого в сетку ворот Влаходимоса.

Казалось, что от этого можно играть дальше и забивать больше, ведь соперник начнет меньше думать об обороне и все больше об атаке, но произошло по-другому. Нет, команда Йовановича не полетела сравнивать, англичане просто не позволили им это сделать. Но и сами "три льва" не то чтобы очень активно бежали увеличивать свое преимущество.

Это было скорее медленным движением мяча с его владением и редкие выпады, которые ничем не заканчивались. Если острота у Англии и была, то именно с фланга Мадуэке, который создал немало проблем Цимикасу, а если говорить об атаках греков, то там отмечаем Рота и его правый фланг.

Во втором тайме мы продолжили видеть уже привычную картину, хотелось больше активности от хозяев, ведь их гол мог бы оживить эту игру, однако моментов было крайне мало. Вспоминается разве что неплохой стандарт в середине второй половины, когда "эллины" все же не смогли переиграть Пикфорда.

Впрочем, с течением времени команда Ли Карсли садилась все глубже, давая сопернику больше контроля, но меньше пространства. Это, конечно, не автобус, но разве "трем львам" в любом составе так подходит? Хотя, после эры Гарета Саутгейта им подходит все, что угодно. Но интересный момент заключается в том, что разница голов в этом матче может сыграть ключевую роль при определении того, кто именно выйдет из этой группы с первого места (в случае, если Англия и Греция выиграют свои последние матчи). Поэтому мотивация забивать больше есть, хотя перенести бомбардирские свершения можно и на игру против Ирландии через несколько дней.

Греции сегодня не хватало той агрессии и жажды борьбы, которую мы видели в их исполнении на "Уэмбли" месяц назад. Сегодня эта команда была все же другой, из-за чего мы получили и другой результат. Последние минуты проходили с переменной передачей инициатив: хозяева пытались проходить организованный блок, а гости летели в свои быстрые атаки. Победили вторые.

Очередная быстрая атака после выхода из обороны и Беллингем получил кучу пространства. Пробежал практически до штрафной площадки и перед ней пробил точно в стойку, от которой мяч отскочил в ноги Влаходимосу и залетел в сетку ворот. Именно этот гол вывел "трех львов" на первую строчку в группе и именно в таком положении они подходят к финальной игре.

Сегодня дали шанс немалому количеству молодых дебютантов. Поиграли и Морган Роджерс и Льюис Холл, и Морган Гиббз-Уайт и Кертис Джонс. Молодая кровь была явно более мотивированной, по сравнению с дедами, проигрывавшими грекам в октябре. Интересно, что именно двое дебютантов организовали и третий гол в ворота хозяев, когда те уже полностью расклеились. Это Морган Гиббз-Уайт ворвался в штрафную и прострелил на Джонса, который пяткой переправил круглого в дальний угол ворот. 0:3.

Остается последний шаг: сыграть дома с Ирландией не хуже, чем Греция сыграет с Финляндией.

Лига Наций. Лига В. Группа 2, пятый тур

Стадион: "Олимпийский" (Афины)

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Греция — Англия 0:3

Голы: Уоткинс (7), Влаходимос (78, автогол), Джонс (83)

Греция: Влаходимос — Рота, Мавропанос, Кулиеракис, Цимикас (Пелкас, 56) — Сиопис (Манталос, 81), Зафейрис — Масурас (Константелиас, 70), Бакасетас (Йоаннидис, 56), Цолис — Павлидис (Яннулис, 56)

Англия: Пикфорд — Уокер, Гейи, Конса (Холл, 46), Льюис — Галлахер (Гиббз-Уайт, 78), Джонс — Мадуэке (Боуэн, 66), Беллингем, Гордон (Роджерс, 66) — Уоткинс (Кейн, 66)

Предупреждения: Масурас (22), Зафейрис (63) — Беллингем (11), Галлахер (11), Пикфорд (27)