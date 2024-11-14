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Лига Наций. Бельгия - Италия 0:1. Компенсация за первый матч
"Скуадра Адзурра" в четвертьфинале
Лига Наций. Группа А2. Пятый тур
Брюссель. "Король Бодуэн"
Бельгия - Италия 0:1
Гол: Тонали 11
Бельгия: Кастеельс, Дебаст, Фаес, Теат (Аль Дахил 72), Де Куйпер (Лукебакио 79), Онана, Энгельс (Вермеерен 72), Кастань (Бакайоко 87), Троссар, Опенда, Лукаку
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Буонджорно, Бастони, Камбиазо (Гатти 82), Ровелла (Локателли 79), Тонали, Барелла (Распадори 79), Димарко (Удоджи 69), Фраттези, Ретеги (Кен 69)
Предупреждения: Кастань 28, Онана 67, Аль Дахил 77 - Бастони 45+1
Главный арбитр: Раду Петреску (Румыния)
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