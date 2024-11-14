Лига наций. Франция — Израиль 0:0. Сенсация на глазах у президента

Матч Израиля с Францией изначально рассматривался как тест для полиции, а не "Ле Бле". Все же видели, что устроили арабы в Амстердаме, поэтому Париж готовился; даже Макрон на матч пришел.

В итоге беспорядков — по крайней мере, пока — удалось избежать.

А вот "Ле Бле" неожиданно французов подвели, хотя на старте в это сложно было поверить. Израиль прижался к своим воротам, и Олизе с пары метров замыкал прострел, но попал в блок.

К середине первого тайма команда Дидье Дешама создала еще два верных шанса, но блестяще сыгравший вратарь Даниэль Перец отбил попытки Коло Муани и Канте.

Игра голкипера вдохновила и нападающих; Соломон и Глух стали все чаще переходить центр поля, и перед перерывом команды обменялись стопроцентными шансами. У Франции с шести метров не попал по мячу Барколя, а у Израиля тот же фокус повторил Шломо.

Лишь во втором тайме "Ле Бле" удалось заново загнать гостей в их штрафную, из-за чего матч начал напоминать бесконечную осаду какой-то крепости. Удары, навесы, подборы — все было у Франции; Израиль же самоотверженно защищал 0:0.

И знаете, что? Они выстояли!

Перец еще дважды гениально отбил попытки Заира-Эмери и Нкунку с центра штрафной, а удары Камавинги и других в целом были безопасны для кипера.

Месяц назад Франция пешком разбила Израиль в Будапеште, но с тех пор тренер Ран Бен Шимон изменил почти весь состав, это очень помогло. А вот Дидье Дешам наступает на старые грабли — у команды нету поставленного позиционного нападения уже много лет.

В таблице эта ничья лишила Францию шансов на победу в группе, но в плей-офф она все же сыграет. Касательно Израиля, де-факто он попрощался с элитным дивизионом ЛН. Достойно попрощался — особенно учитывая политический контекст и свист с трибун.

5-й тур Лиги наций. Сен-Дени. "Стад де Франс"

Франция — Израиль — 0:0

Франция: Меньян — Кунде, Конате, Упамекано, Тео Эрнандес — Заир-Эмери (Тюрам, 78), Канте, Камавинга (Рабьо, 71) — Олизе (Коман, 71), Коло Муани, Барколя (Нкунку, 71)

Израиль: Перец — Ехезкель (Халаили, 84), Нахмиас, Шломо, Голдберг, Абада (Азиза, 80) — Соломон (Саба, 72), Джабер, Абу Фани, Глух (Дор Перец, 84) — Тургеман (Давид, 73)

Предупреждения: Камавинга, 35 — Енезкель, 49, Нахмиас, 69