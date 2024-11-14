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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига наций. Словения – Норвегия 1:4. Звездная атака гостей не заметила Облака

Лига наций УЕФА

Холанд, Нуса и Серлот отметились результативными действиями

Лига наций. Словения – Норвегия 1:4. Звездная атака гостей не заметила Облака

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига наций, дивизион B

Группа 3, пятый тур

"Стадион Стожице" (Любляна)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Словения – Норвегия 1:4

Голы: Шешко 21 (пен.) – Нуса 4, 59, Холанд 45, Гауге 83

Словения: Облак – Корничник (Брекало 72), Дркушич, Бийол, Янжа – Стоянович (Сешлар 80), Гнезда Черин (Куртич 81), Элсник, Млакар (Ловрич 72) – Випотник (Целар 72), Шешко

Норвегия: Селвик – Педерсен, Эстигор, Хеггэм (Грегерсен 87), Риерсон – Деннум (Торсбю 46), Берге, Йонсен (Торстведт 60) – Серлот, Холанд (Ларсен 87), Нуса (Гауге 70)

Предупреждение: Хеггэм 19

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