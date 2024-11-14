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Лига наций. Словения – Норвегия 1:4. Звездная атака гостей не заметила Облака
Холанд, Нуса и Серлот отметились результативными действиями
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига наций, дивизион B
Группа 3, пятый тур
"Стадион Стожице" (Любляна)
Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)
Словения – Норвегия 1:4
Голы: Шешко 21 (пен.) – Нуса 4, 59, Холанд 45, Гауге 83
Словения: Облак – Корничник (Брекало 72), Дркушич, Бийол, Янжа – Стоянович (Сешлар 80), Гнезда Черин (Куртич 81), Элсник, Млакар (Ловрич 72) – Випотник (Целар 72), Шешко
Норвегия: Селвик – Педерсен, Эстигор, Хеггэм (Грегерсен 87), Риерсон – Деннум (Торсбю 46), Берге, Йонсен (Торстведт 60) – Серлот, Холанд (Ларсен 87), Нуса (Гауге 70)
Предупреждение: Хеггэм 19
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