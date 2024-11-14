Лига наций. Северная Македония идет вверх. Латвия будет бороться с бывшей командой Петракова

В группе Лиги наций Лиги С сборная Северной Македонии принимала Латвию.

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Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Македонцы, хоть и северные, досрочно выиграли свою группу и переходят на повышение.

Латвия будет бороться за выживание с Арменией без Петракова.

Северная Македония – Латвия 1:0

Гол: Серафимов (57)