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Лига наций. Северная Македония идет вверх. Латвия будет бороться с бывшей командой Петракова

Лига наций УЕФА
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Лига наций в процессе

Лига наций. Северная Македония идет вверх. Латвия будет бороться с бывшей командой Петракова

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В группе Лиги наций Лиги С сборная Северной Македонии принимала Латвию.

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Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Македонцы, хоть и северные, досрочно выиграли свою группу и переходят на повышение.

Латвия будет бороться за выживание с Арменией без Петракова.

Северная Македония – Латвия 1:0

Гол: Серафимов (57)

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