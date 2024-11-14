Лига наций УЕФА
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Лига наций. Северная Македония идет вверх. Латвия будет бороться с бывшей командой Петракова
Лига наций в процессе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В группе Лиги наций Лиги С сборная Северной Македонии принимала Латвию.
Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Македонцы, хоть и северные, досрочно выиграли свою группу и переходят на повышение.
Латвия будет бороться за выживание с Арменией без Петракова.
Северная Македония – Латвия 1:0
Гол: Серафимов (57)
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