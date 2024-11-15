  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. 24 удара хозяев и исторический балл гостей. Франция – Израиль 0:0. Обзор матча
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

24 удара хозяев и исторический балл гостей. Франция – Израиль 0:0. Обзор матча

Лига наций УЕФА
Обновлено

Сине-белые выдержали напор

24 удара хозяев и исторический балл гостей. Франция – Израиль 0:0. Обзор матча

Новина українською

Подопечные Дешама в первом тайме всего дважды попали в створ. После перерыва "Ле Блё" активизировались в атаке, а также увеличили владение мячом с 67 до 73%. Но кипер "избранных" Даниэль Перец сохранил ворота на замке. На его счету 8 сэйвов.

"Трехцветные" набирают 10 баллов и занимают второе место в квартете 2. В следующей встрече команда разыграет лидерство группы в выездном поединке против Италии. "Сине-белые" остаются последними (1 пункт) и 17 ноября в игре против Бельгии попытаются избежать прямого вылета в Дивизион В.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 5 тура Лиги наций УЕФА

Париж – Сен-Дени. Стад де Франс

Франция – Израиль 0:0

По теме
yellow-arrow
Холанд и компания будут бороться за выход в Дивизион А. Словения – Норвегия 1:4. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Португалия – Польша. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 15.11.2024
yellow-arrow
Реванш за позор на Уэмбли. Греция — Англия 0:3. Видео голов и обзор матча
Национальная сборная Франции национальная сборная Израиля
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости