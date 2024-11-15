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24 удара хозяев и исторический балл гостей. Франция – Израиль 0:0. Обзор матча
Сине-белые выдержали напор
Подопечные Дешама в первом тайме всего дважды попали в створ. После перерыва "Ле Блё" активизировались в атаке, а также увеличили владение мячом с 67 до 73%. Но кипер "избранных" Даниэль Перец сохранил ворота на замке. На его счету 8 сэйвов.
"Трехцветные" набирают 10 баллов и занимают второе место в квартете 2. В следующей встрече команда разыграет лидерство группы в выездном поединке против Италии. "Сине-белые" остаются последними (1 пункт) и 17 ноября в игре против Бельгии попытаются избежать прямого вылета в Дивизион В.
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Смотрите обзор матча 5 тура Лиги наций УЕФА
Париж – Сен-Дени. Стад де Франс
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