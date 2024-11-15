Холанд и компания будут бороться за выход в Дивизион А. Словения – Норвегия 1:4. Обзор матча и видео голов

"Красно-синие" открыли счет уже в начале встречи. Соперник за весь поединок смог отличиться только по пенальти. Сборная королевства значительно активнее создавала моменты у чужих ворот (удары 14-8, в створ 7-3).

Подопечные Кека занимают третье место в квартете В3 (7 очков). До игры за сохранность прописки в дивизионе команда проведет формальную выездную встречу против Австрии. "Львы" находятся на второй позиции (10 баллов). В последнем поединке текущего этапа коллектив будет принимать Казахстан.

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Смотрите обзор матча 5 тура Лиги наций УЕФА

Любляна. Стадион Стожице

Словения – Норвегия 1:4

Голы: Шешко, 21 (п) – Нуса, 4, 59, Холанд, 45, Гауге, 82