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Холанд и компания будут бороться за выход в Дивизион А. Словения – Норвегия 1:4. Обзор матча и видео голов
Уверенная победа львов
Фото - NTB / REUTERS
"Красно-синие" открыли счет уже в начале встречи. Соперник за весь поединок смог отличиться только по пенальти. Сборная королевства значительно активнее создавала моменты у чужих ворот (удары 14-8, в створ 7-3).
Подопечные Кека занимают третье место в квартете В3 (7 очков). До игры за сохранность прописки в дивизионе команда проведет формальную выездную встречу против Австрии. "Львы" находятся на второй позиции (10 баллов). В последнем поединке текущего этапа коллектив будет принимать Казахстан.
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Смотрите обзор матча 5 тура Лиги наций УЕФА
Любляна. Стадион Стожице
Голы: Шешко, 21 (п) – Нуса, 4, 59, Холанд, 45, Гауге, 82
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