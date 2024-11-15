Ли Карсли после победы над Грецией: Это свидетельствует о том, что мы движемся в правильном направлении

Вчера сборная Англии на выезде одержала победу над Грецией со счетом 0:3. Теперь команда "трех львов" опережает в группе "эллинов", имея лучшую статистику противостояний между собой. После поединка тренер сборной Англии Ли Карсли подчеркнул, что его игроки должны оставаться сосредоточенными до конца соревнований в Лиге наций и выйти с первого места в этом квартете.

"Это свидетельствует о том, что мы движемся в правильном направлении. Мы не будем слишком увлекаться сейчас, у нас большая игра на "Уэмбли" в воскресенье, поэтому мы с нетерпением ждем ее. Очень важно, чтобы игроки играли в полную силу. У нас много выдающихся талантов. Мы потеряли немало игроков, поэтому сконцентрировались на тех, кто был. Вчера мы говорили о том, что игроки получают возможность, и сегодня мы это увидели. Люди говорили о неопытности команды, но эти игроки играют каждую неделю в Премьер-лиге на действительно высоком уровне", - цитирует Ли Карсли Express.

Добавим, что следующий матч сборная Англии сыграет 17 ноября дома против "Ирландии".