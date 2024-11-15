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Филины вылетают в Дивизион С. Ирландия – Финляндия 1:0. Обзор матча и видео гола
Ребята в зеленом во второй раз обыграли соперника в очной встрече
Фото - INPHO / Morgan Treacy
Хозяева одолели Суоми благодаря голу в раздевалку от нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона. Во втором тайме форвард "Венеции" Йоэль Похьянпало получил возможность сравнять счет, но он не реализовал пенальти. Подопечные Хадльгримссона надежно отыграли в обороне, заблокировав 6 ударов, а еще в четырех эпизодах команду спас вратарь "Ливерпуля" Каоймин Келлехер.
"Зеленая армия" занимает третье место в квартете В2 (6 очков) и будет играть в переходном плей-офф для сохранения прописки. 17 ноября сборная примет участие в выездном поединке против Англии. "Филины" до сих пор не заработали ни одного балла и вылетают в Лигу С, но до этого еще проведут домашнюю встречу с Грецией.
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Смотрите обзор матча 5 тура Лиги наций УЕФА
Дублин. Авива Стедиум
Гол: Фергюсон, 45
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