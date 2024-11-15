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Филины вылетают в Дивизион С. Ирландия – Финляндия 1:0. Обзор матча и видео гола

Лига наций УЕФА
Обновлено

Ребята в зеленом во второй раз обыграли соперника в очной встрече

Филины вылетают в Дивизион С. Ирландия – Финляндия 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото - INPHO / Morgan Treacy

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Хозяева одолели Суоми благодаря голу в раздевалку от нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона. Во втором тайме форвард "Венеции" Йоэль Похьянпало получил возможность сравнять счет, но он не реализовал пенальти. Подопечные Хадльгримссона надежно отыграли в обороне, заблокировав 6 ударов, а еще в четырех эпизодах команду спас вратарь "Ливерпуля" Каоймин Келлехер.

"Зеленая армия" занимает третье место в квартете В2 (6 очков) и будет играть в переходном плей-офф для сохранения прописки. 17 ноября сборная примет участие в выездном поединке против Англии. "Филины" до сих пор не заработали ни одного балла и вылетают в Лигу С, но до этого еще проведут домашнюю встречу с Грецией.

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Дублин. Авива Стедиум

Ирландия – Финляндия 1:0

Гол: Фергюсон, 45

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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