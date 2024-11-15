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Тренер сборной Италии после игры с Бельгией: Это был очень тяжелый матч на очень сложном поле и против великого соперника
Скуадра Адзурра будет готовиться к игре с французами в приподнятом настроении
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В пятом туре Лиги наций сборная Италии на выезде переиграла Бельгию с минимальным счетом 0:1. Благодаря этому результату и осечке Франции, "Скуадра Адзурра" вышла в четвертьфинал турнира. После поединка Лучано Спаллетти отметил игроков полузащиты, которые помогли получить положительный результат в этом тяжелом матче.
"У нас очень сильная полузащита с точки зрения качества и занятости пространства. Мы видели несколько прекрасных скоростных игр.Фраттези и Тонали, как по мне, больше похожи на бегунов, игроков прерий.У Ровеллы есть цифры, что очень важно, он никогда не оставляет вас ни на сантиметр... Это был очень сложный матч на очень сложном поле и против большого соперника. Во втором тайме было больше трудностей с выбором по сравнению с первым. Я думаю, что сегодня мы продолжили то хорошее, что мы видели в предыдущих матчах, это был действительно тяжелый матч. В первом тайме мы хорошо справились с этим, во втором тайме мы немного больше защищались, но каждый раз, когда мы возвращали себе мяч, мы пытались забивать голы", - цитирует слова Спаллетти Sky Sport Italia.
Добавим, что следующую игру Италия сыграет 17 ноября дома против сборной Франции.
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