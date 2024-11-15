Дешам о ничьей с Израилем: Когда ты не забиваешь сопернику, который перестроился и тянет время - это настоящая проблема

Вчера на "Стад де Франс" произошла настоящая сенсация, поскольку Франция не сумела переиграть аутсайдера группы Израиль (0:0). После игры Дидье Дешам подчеркнул, что соперник намеренно тянул время и играл глубоко в обороне и это не позволило его команде получить положительный результат.

"Когда ты не забиваешь сопернику, который перестроился и тянет время - это настоящая проблема. Мы спокойно начали игру, недостаточно энергично. У нас были моменты, чтобы забить, но потом вратарь соперника сделал то, что должен был. Что касается их, то я могу понять, почему они играли так, как играли, хорошо перегруппировавшись и выиграв время. В игровом времени больше 90 минут, я даже не знаю, играли ли мы час. Реализм? Это время, которое, возможно, было потеряно... Как только счет становится 0:0, это подтверждает их работу в обороне. Если бы мы открыли счет, для них все было бы иначе. Мы владели мячом, мы контролировали ситуацию, а они имели половину шансов со стандарта в первом тайме", - цитирует Дешама Foot Mercato.

Добавим, что в последнем туре Лиги наций Франция сыграет 17 ноября на выезде против Италии.