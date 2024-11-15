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Ральф Рангник ожидает полный аншлаг в поединке против сборной Словении

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В этом квартете еще не определился победитель группы

Ральф Рангник ожидает полный аншлаг в поединке против сборной Словении

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера сборная Австрии на выезде переиграла Казахстан со счетом 0:2. "Das Team" сейчас опережает Норвегию вследствие лучших выступлений в личных встречах. На послематчевой пресс-конференции Ральф Рангник отметил, что его игроки полностью реализовали идеи своего тренера.

"Мы сделали все, что планировали, и могли бы забивать еще больше. Я никогда не сомневался в качестве команды. Сейчас у нас есть достаточно игроков, чтобы заменить отсутствующих. [О предстоящей игре со словенцами] Мы все с нетерпением ждем аншлаг. Словенцы играют компактно и на контратаках, но мы в последнее время выигрывали домашние матчи и действительно впечатлены", - цитирует Рангника Kicker.

Добавим, что следующий поединок Австрия сыграет 17 ноября дома против сборной Словении.

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Австрия Ральф Рангник
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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