Ральф Рангник ожидает полный аншлаг в поединке против сборной Словении

Вчера сборная Австрии на выезде переиграла Казахстан со счетом 0:2. "Das Team" сейчас опережает Норвегию вследствие лучших выступлений в личных встречах. На послематчевой пресс-конференции Ральф Рангник отметил, что его игроки полностью реализовали идеи своего тренера.

"Мы сделали все, что планировали, и могли бы забивать еще больше. Я никогда не сомневался в качестве команды. Сейчас у нас есть достаточно игроков, чтобы заменить отсутствующих. [О предстоящей игре со словенцами] Мы все с нетерпением ждем аншлаг. Словенцы играют компактно и на контратаках, но мы в последнее время выигрывали домашние матчи и действительно впечатлены", - цитирует Рангника Kicker.

Добавим, что следующий поединок Австрия сыграет 17 ноября дома против сборной Словении.