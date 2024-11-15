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Тедеско - после 0:1 от Италии: Мы просто упустили свои шансы
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Наставник сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал поражение от Италии в Лиге наций (0:1).
"Мы были не так активны в первые 20 минут, как того хотели. После этого игра пошла по-другому. У нас было несколько хороших моментов, мы контролировали ход встречи. Мы просто упустили свои шансы.
У нас молодая команда. Думаю, для них очень интересно переживать такие моменты", - цитирует Тедеско пресс-служба УЕФА.
После пяти туров группового этапа Лиги наций Бельгия потеряла шансы на выход в плей-офф.
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