Тедеско - после 0:1 от Италии: Мы просто упустили свои шансы

Наставник сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал поражение от Италии в Лиге наций (0:1).

"Мы были не так активны в первые 20 минут, как того хотели. После этого игра пошла по-другому. У нас было несколько хороших моментов, мы контролировали ход встречи. Мы просто упустили свои шансы.

У нас молодая команда. Думаю, для них очень интересно переживать такие моменты", - цитирует Тедеско пресс-служба УЕФА.