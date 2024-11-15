"Оставьте Мбаппе! У него сейчас сложная ситуация". Дешам снова объяснил, почему не вызвал форварда Реала в сборную

Франция не смогла переиграть Израиль на почти пустом стадионе "Стад де Франс" (0:0). После игры у Дидье Дешама спросили, не было бы целесообразно вызвать в сборную Килиана Мбаппе.

"Вы хотите, чтобы я начал снова? Его здесь нет, и я могу лишь повторить то, что говорил раньше. Оставьте его. Иногда лучше ничего не говорить. То, что я его не вызвал, это не наказание. У него сложная ситуация, и я его поддерживаю. У Мбаппе не лучший период своей карьеры. Несмотря на это, он хотел приехать. Я думаю, что сейчас лучше этого не делать. У всех бывают сложные времена. Есть физический аспект и психологический. Или я скажу что-то, или скажу ничего. Лучше ничего не скажу", - цитирует Дидье Дешама RMC Sport.

Добавим, что сборная Франции после пяти туров находится на втором месте, имея в своем активе 10 очков. Следующий свой матч "синие" сыграют 17 ноября на выезде против Италии.