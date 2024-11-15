Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Оставьте Мбаппе! У него сейчас сложная ситуация". Дешам снова объяснил, почему не вызвал форварда Реала в сборную
Микроклимат у синих сейчас не самый лучший
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Франция не смогла переиграть Израиль на почти пустом стадионе "Стад де Франс" (0:0). После игры у Дидье Дешама спросили, не было бы целесообразно вызвать в сборную Килиана Мбаппе.
"Вы хотите, чтобы я начал снова? Его здесь нет, и я могу лишь повторить то, что говорил раньше. Оставьте его. Иногда лучше ничего не говорить. То, что я его не вызвал, это не наказание. У него сложная ситуация, и я его поддерживаю. У Мбаппе не лучший период своей карьеры. Несмотря на это, он хотел приехать. Я думаю, что сейчас лучше этого не делать. У всех бывают сложные времена. Есть физический аспект и психологический. Или я скажу что-то, или скажу ничего. Лучше ничего не скажу", - цитирует Дидье Дешама RMC Sport.
Добавим, что сборная Франции после пяти туров находится на втором месте, имея в своем активе 10 очков. Следующий свой матч "синие" сыграют 17 ноября на выезде против Италии.
Популярное сейчас
- Реванш за позор на Уэмбли. Греция — Англия 0:3. Видео голов и обзор матча
- Первый в ХХІ веке. Ла Лига опубликовала комикс про Лунина. ФОТО
- В роли цуцика. Ребров сыграл в квадрат на тренировке сборной Украины. ВИДЕО
- Сборная Украины начала подготовку к матчам с Грузией и Албанией. ФОТО
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля