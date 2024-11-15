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Тонали после игры с Бельгией: Приятно забить первый гол за сборную, но еще приятнее выиграть таким образом
Полузащитник принес важный результат своей команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Италии обеспечила себе выход в 1/4 финала Лиги наций, переиграв на выезде Бельгию со счетом 0:1. Сандро Тонали отметился дебютным голом за "Скуадра Адзурру" и после игры полузащитник отметил, что команде было очень важно взять три очка против сильного соперника.
"Приятно забить первый гол за сборную, но еще приятнее выиграть таким образом. Мы терпели, играли и показали, что мы хотим добывать необходимый результат в каждом матче. Сегодня мы играли против очень сильной команды, мы искали свое пространство в игре. Мы начинали определенным образом, потом пространства были совсем другими, но мы всегда держали игру просто, никто ничего не придумывал. Мы хорошо делаем то, что умеем", - цитирует Сандро Тонали Sky Sport Italia.
Добавим, что в последнем туре Италия сыграет 17 ноября на своем поле против сборной Франции.
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