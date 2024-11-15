Португалия - Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Португалия стартовала в Лиге наций с 3 побед в 3 матчах первого круга. На выезде единственный успех был как раз против Польши (1:3), где "селесао" комфортно повели в 2 мяча еще в первой половине. Теперь Португалии достаточно пункта, чтобы выйти из группы.

Польше крайне необходим положительный результат в Лиссабоне, если команда хочет побороться за места в топ-2. Желательно как минимум не проиграть, хотя с нынешней кадровой ситуацией (особенно отсутствием Роберта Левандовского) эта задача будет особенно трудной.

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Лига наций, 5-й тур

Лиссабон, Эштадиу ду Драгау

Португалия – Польша 21:45

Трансляция – Megogo 1