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Швейцария – Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Швейцария – Сербия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.11.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Швейцария – Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Швейцария - одно из главных разочарований текущей Лиги Наций в дивизионе А. Команда Мурата Якина имеет лишь одно очко в активе, а также имеет проблемы в обороне, поскольку в среднем они пропускают два гола на этом турнире. Кроме того, "красные кресты" имеют немалые кадровые потери, поскольку эту игру из-за травм пропустят Мануэль Аканджи, Денис Закария, Дан Ндойе и Паскаль Лорец. Особенно ощутимой будет потеря первых двух, которые в последнее время были основными игроками команды.

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Что касается Сербии, то балканцы имеют в своем активе 4 очка и уверенно занимают третье место. "Орлы" сумели удержать домашнюю ничью с испанцами и тоже дома победить Швейцарию. Последние владели игровым и территориальным преимуществом, однако сербы лучше реализовали свои моменты.Из-за травмы пропустят матч основной опорный полузащитник Саша Лукич, под вопросом участие в матче Марко Груича. Из-за дисквалификации не сыграет Страхиня Павлович, который был удален с испанцами и Страхиня Еракович, который перебрал желтые карточки. Швейцарцы вынуждены играть исключительно на победу, поскольку любой другой результат будет означать для них вылет из элитного дивизиона.

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Лига Наций. Группа А4. Пятый тур

15 ноября. 21:45. Цюрих. "Летцигрунд"

Швейцария - Сербия

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
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