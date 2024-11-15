Швейцария – Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Швейцария - одно из главных разочарований текущей Лиги Наций в дивизионе А. Команда Мурата Якина имеет лишь одно очко в активе, а также имеет проблемы в обороне, поскольку в среднем они пропускают два гола на этом турнире. Кроме того, "красные кресты" имеют немалые кадровые потери, поскольку эту игру из-за травм пропустят Мануэль Аканджи, Денис Закария, Дан Ндойе и Паскаль Лорец. Особенно ощутимой будет потеря первых двух, которые в последнее время были основными игроками команды.

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Что касается Сербии, то балканцы имеют в своем активе 4 очка и уверенно занимают третье место. "Орлы" сумели удержать домашнюю ничью с испанцами и тоже дома победить Швейцарию. Последние владели игровым и территориальным преимуществом, однако сербы лучше реализовали свои моменты.Из-за травмы пропустят матч основной опорный полузащитник Саша Лукич, под вопросом участие в матче Марко Груича. Из-за дисквалификации не сыграет Страхиня Павлович, который был удален с испанцами и Страхиня Еракович, который перебрал желтые карточки. Швейцарцы вынуждены играть исключительно на победу, поскольку любой другой результат будет означать для них вылет из элитного дивизиона.

Лига Наций. Группа А4. Пятый тур

15 ноября. 21:45. Цюрих. "Летцигрунд"

Швейцария - Сербия

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3