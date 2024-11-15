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Полузащитник сборной Франции пропустит матч с итальянцами. В чем причина?
Неприятная потеря для синих
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера французы очень неудачно провели свой поединок против Израиля, сыграв с ними в нулевую ничью. "Синие" сейчас находятся в плохой форме и, кроме осечки на "Стад де Франс", Дидье Дешам имеет еще одну неприятную новость.
Во время поединка с Израилем полузащитник Эдуарду Камавинга получил предупреждение от арбитра на 36-й минуте встречи. Из-за перебора желтых карточек игрок "Реала" будет вынужден пропустить последний матч группового этапа Лиги наций против Италии, поэтому международный перерыв для него досрочно уже завершился.
Отметим, что поединок Италия - Франция состоится 17 ноября в 21:45 на стадионе "Сан-Сиро".
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