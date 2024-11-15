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Румыния - Косово. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Румыния - Косово: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.11.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
Arhiva Adevărul
Битва за первую строчку в своем квартете. Если подопечных Мирчи Луческу устроит и ничья для ее достижения, то косоварам необходима только победа.
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Лига наций, 5-й тур
Бухарест. "Национальный"
Румыния - Косово 21:45
Трансляция – Megogo 5
Трансляция матча Румыния - КосовоСмотреть трансляцию
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