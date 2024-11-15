Румыния - Косово. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Битва за первую строчку в своем квартете. Если подопечных Мирчи Луческу устроит и ничья для ее достижения, то косоварам необходима только победа.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Лига наций, 5-й тур

Бухарест. "Национальный"

Румыния - Косово 21:45

Трансляция – Megogo 5