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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Румыния - Косово. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Румыния - Косово: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.11.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Румыния - Косово. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Arhiva Adevărul

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Битва за первую строчку в своем квартете. Если подопечных Мирчи Луческу устроит и ничья для ее достижения, то косоварам необходима только победа.

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Лига наций, 5-й тур

Бухарест. "Национальный"

Румыния - Косово 21:45

Трансляция – Megogo 5

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