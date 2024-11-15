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Холанд после победы над Словенией: Должен сказать, что Сольбаккен сделал несколько хороших замен
Скандинавы еще имеют шансы занять первое место в группе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера Норвегия на выезде разгромила Словению со счетом 1:4. Эрлинг Холанд непосредственно принял участие в этой победе, записав на свой счет забитый мяч и ассист. После матча норвежский форвард похвалил тренера сборной Столе Сольбаккена, который кадровыми решениями поспособствовал получению положительного результата над соперником.
"Должен сказать, что сегодня Столе сделал несколько хороших замен. Новые игроки делают хорошую работу, но вы также должны похвалить дебютантов. То, что они делают, очень хорошо. Он изменил несколько мелочей, которые помогли нам выиграть этот матч. Сегодня мы должны отдать должное Столе", - цитирует Холанда NRK.
Добавим, что в последнем туре Норвегия сыграет 17 ноября дома против Казахстана.
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