  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Дания – Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дания – Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Дания – Испания: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.11.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Дания – Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главные претенденты на выход из 4-й группы дивизиона А Лиги наций сыграют очный поединок. Речь о сборных Дании и Испании. Какие бы тренеры не возглавляли команду, "красно-белые" остаются на евроарене крепким орешком. Даст бой каждому - это факт. Хорошо выстроенная защита и достаточное количество мастеровитых футболистов впереди дают результат. "Красная фурия" же сносит всех на своем пути. Ей вообще безразлично в каком турнире играть - победят всех. После триумфа на Евро-2024, настало время Лиги наций. После 4-х туров команда занимает заслуженное 1-е место в группе. Что касается очных противостояний, то в первом круге чемпионы Европы одолели соперника со счетом 1:0. Но датчане продемонстрировали серьезное сопротивление, поэтому будут пытаться брать реванш.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Favbet
4.00
3.25
2.09
Узнать больше

Лига Наций. Группа А4. Пятый тур

15 ноября. 21:45. Копенгаген. "Паркен"

Дания - Испания

Главный арбитр: Раде Обренович (Словения)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Данія — Іспанія
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Холанд после победы над Словенией: Должен сказать, что Сольбаккен сделал несколько хороших замен
yellow-arrow
Румыния - Косово. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
yellow-arrow
Нагорняк: Хочется, чтобы сборная Украины не вылетела из Лиги В
Дания Испания смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости