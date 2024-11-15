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Дания – Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Дания – Испания: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.11.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главные претенденты на выход из 4-й группы дивизиона А Лиги наций сыграют очный поединок. Речь о сборных Дании и Испании. Какие бы тренеры не возглавляли команду, "красно-белые" остаются на евроарене крепким орешком. Даст бой каждому - это факт. Хорошо выстроенная защита и достаточное количество мастеровитых футболистов впереди дают результат. "Красная фурия" же сносит всех на своем пути. Ей вообще безразлично в каком турнире играть - победят всех. После триумфа на Евро-2024, настало время Лиги наций. После 4-х туров команда занимает заслуженное 1-е место в группе. Что касается очных противостояний, то в первом круге чемпионы Европы одолели соперника со счетом 1:0. Но датчане продемонстрировали серьезное сопротивление, поэтому будут пытаться брать реванш.
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Лига Наций. Группа А4. Пятый тур
15 ноября. 21:45. Копенгаген. "Паркен"
Дания - Испания
Главный арбитр: Раде Обренович (Словения)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
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