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УЕФА введет санкции против Франции и Израиля после инцидентов на Стад де Франс
Опять не обошлось без столкновений
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера команда Дидье Дешама не сумела переиграть Израиль на своем поле и завершили этот поединок со счетом 0:0. Также во время игры произошли столкновения между около 50 болельщиками из обеих стран, которые бросали предметы и били друг друга, что заставило охрану стадиона вмешаться. Эта ситуация не прошла мимо соответствующих органов.
По информации Mundo Deportivo, УЕФА оштрафует французскую и израильскую футбольные ассоциации после инцидентов на "Стад де Франс" в Париже. Инциденты произошли на 15 минуте первого тайма и продолжались около двух минут. Поскольку они не повлияли на нормальный ход матча, вполне вероятно, что обе ассоциации будут оштрафованы и даже израильская федерация будет наказана запретом на продажу билетов на следующие матчи сборной. Запретом, который будет приостановлен и будет находиться под наблюдением в течение одного или двух лет.
Санкция будет вынесена в соответствии со статьей 16 Дисциплинарного кодекса УЕФА относительно порядка и безопасности на матчах, которая предусматривает, что обе ассоциации несут ответственность за любой инцидент, произошедший до, во время и после матча.
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