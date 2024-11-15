Челебадзе: У Украины нет шансов выиграть группу Лиги наций

Бывший грузинский форвард тбилисского "Динамо" и сборной СССР Реваз Челебадзе поделился ожиданиями от матча между сборными Грузии и Украины, а также критически оценил шансы "сине-желтых" на выход из своей группы.

"Игра будет очень тяжелой. У Украины нет другого выхода - им надо побеждать. Грузия в последние годы показывает очень хорошую игру. Считаю, что невозможно сказать, кто выиграет. Мы, грузины, еще ни разу в истории не побеждали сборную Украины после распада Советского Союза. И вот у нас, наконец, появился шанс. Потому что Украина всегда была сильнее нас. И, если мы хотим выиграть эту группу, мы должны украинцев обыграть в Батуми.

Если посмотреть на турнирную ситуацию Украины, у них мало шансов - всего 4 очка, украинцы уже потеряли много очков. И, как по мне, у них шансов нет, чтобы пройти дальше. Или Албания пройдет, или чехи, или, при условии победы над Украиной, мы также имеем шансы подняться в высшую лигу. Но в целом трудно сказать: я, конечно, болею за Грузию, но не могу сказать, кто выиграет", - сказал 69-летний Челебадзе.