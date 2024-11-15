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Кипр - Литва. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Кипр - Литва: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.11.24 ⋊ Лига наций на UA-Футбол
Фото: Латвія
Сегодня, 15 ноября, в рамках пятого тура Лиги наций между собой встретятся сборные Кипра и Литвы.
Аутсайдеры Группы 2 в Дивизионе C Лиги наций в этот вечер будут бороться за третью строчку, ведь, заняв четвертое место, обе национальные команды рискуют оказаться в самом низком дивизионе этого международного турнира.
В прошлый раз сборная Кипра победила Литву в выездном матче Лиги наций с минимальным счетом — 0:1. На данный момент киприоты занимают третье место с тремя очками, а литовцы, не заработав ни одного зачетного балла, сейчас находятся на последнем месте в своей группе.
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Лига Наций. Дивизион C. Группа 2. 5-й тур
15 ноября. 19:00. "Георгиос Карапатакис". Ларнака
Кипр - Литва
Главный арбитр: Ненад Минакович (Сербия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
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