Англия – Ирландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Сейчас сборная Англии имеет поровну очков с Грецией, но опережает своего соперника по разнице забитых и пропущенных голов. Им остается лишь выиграть последний матч, или провести его не хуже, чем греки с финнами, чтобы комфортно вернуться в высший дивизион Лиги Наций.

Соперником выступает Ирландия, противостояние с которой всегда является принципиальным. Но разница в классе этих команд ощутима. Удастся ли "трем львам" реализовать это преимущество на поле?

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 17 ноября.

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1.24 6.40 13.00 Узнать больше

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