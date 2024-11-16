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Англия – Ирландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Последний шаг к возвращению в дивизион А
Getty Images / Global Images Ukraine
Сейчас сборная Англии имеет поровну очков с Грецией, но опережает своего соперника по разнице забитых и пропущенных голов. Им остается лишь выиграть последний матч, или провести его не хуже, чем греки с финнами, чтобы комфортно вернуться в высший дивизион Лиги Наций.
Соперником выступает Ирландия, противостояние с которой всегда является принципиальным. Но разница в классе этих команд ощутима. Удастся ли "трем львам" реализовать это преимущество на поле?
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 17 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 1.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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