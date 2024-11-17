Англия – Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Последний матч для временного наставника сборной Англии. Он должен получить положительный результат, чтобы потом уже Томачу Тухелю не пришлось играть плей-офф матчи за выход в дивизион А в Лиге Наций.

Да, в составе есть немалые травмы, но и соперником выступает Ирландия, которая не имеет никакой турнирной мотивации и все равно завершит группу на третьем месте. Каким получится прощание Карсли со своей командой?

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 17 ноября.

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1.24 6.40 13.00 Узнать больше

Лига Наций. Лига В. Группа 2. Шестой тур

17 ноября. 19:00. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)

Трансляция: Megogo Football 1

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