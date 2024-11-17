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Англия – Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

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Прощание Ли Карсли со сборной

Англия – Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Последний матч для временного наставника сборной Англии. Он должен получить положительный результат, чтобы потом уже Томачу Тухелю не пришлось играть плей-офф матчи за выход в дивизион А в Лиге Наций.

Да, в составе есть немалые травмы, но и соперником выступает Ирландия, которая не имеет никакой турнирной мотивации и все равно завершит группу на третьем месте. Каким получится прощание Карсли со своей командой?

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 17 ноября.

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Лига Наций. Лига В. Группа 2. Шестой тур

17 ноября. 19:00. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)

Трансляция: Megogo Football 1

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Англия Ирландия Лига Наций смотреть футбол онлайн Ли Карсли
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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