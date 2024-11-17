Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Англия – Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Прощание Ли Карсли со сборной
Getty Images / Global Images Ukraine
Последний матч для временного наставника сборной Англии. Он должен получить положительный результат, чтобы потом уже Томачу Тухелю не пришлось играть плей-офф матчи за выход в дивизион А в Лиге Наций.
Да, в составе есть немалые травмы, но и соперником выступает Ирландия, которая не имеет никакой турнирной мотивации и все равно завершит группу на третьем месте. Каким получится прощание Карсли со своей командой?
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 17 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Лига Наций. Лига В. Группа 2. Шестой тур
17 ноября. 19:00. Лондон. "Уэмбли"
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Украина упустила победу над Грузией, обнадеживающая ничья албанцев и чехов, четвертьфиналы для Германии и Нидерландов. Главные новости за 16 ноября
- Подвиг Мамардашвили и неназначенный пенальти. Грузия – Украина. Обзор послематчевой грузинской прессы
- Почетный президент РФС: Снятие санкций наступит не сразу после подписания мирного договора и/или капитуляции Украины
- Грузия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля