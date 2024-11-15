Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шотландия - Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Шотландия - Хорватия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.11.24 ⋊ Лига наций на UA-Футбол
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 15 ноября, в рамках пятого тура Лиги наций между собой встретятся сборные Шотландии и Хорватии.
Перед сборной Хорватии в этом матче стоит важная задача, ведь подопечные Златко Далича сейчас занимают второе место в Группе 1 в Дивизионе А, которое гарантирует попадание в плей-офф Лиги наций. Хорваты набрали семь очков после первых четырех матчей, а сборная Шотландии на данный момент занимает последнюю строчку, набрав лишь одно очко, сыграв вничью с португальцами в прошлом туре в домашних стенах. Посмотрим, смогут ли "тартановые" и сегодня совершить сенсацию?
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Лига Наций. Дивизион А. Группа 1. 5-й тур. 5-й тур
15 ноября. 21:45. "Хэмпден Парк". Глазго
Шотландия - Хорватия
Главный арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)
Трансляция: MEGOGO Футбол 4
Популярное сейчас
- Это не Довбик. Ребров назвал форварда, который из-за травмы пропустит игру с Грузией
- "Для меня Украина всегда значила многое". Хавбек МЮ объяснил, почему принял украинское гражданство
- Сабо: Хотелось бы ошибиться, но думаю, что мы проиграем Грузии
- Ребров: После матча с Грузией Калюжный не то что бегать - ходить не мог
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой