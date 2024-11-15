Шотландия - Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Сегодня, 15 ноября, в рамках пятого тура Лиги наций между собой встретятся сборные Шотландии и Хорватии.

Перед сборной Хорватии в этом матче стоит важная задача, ведь подопечные Златко Далича сейчас занимают второе место в Группе 1 в Дивизионе А, которое гарантирует попадание в плей-офф Лиги наций. Хорваты набрали семь очков после первых четырех матчей, а сборная Шотландии на данный момент занимает последнюю строчку, набрав лишь одно очко, сыграв вничью с португальцами в прошлом туре в домашних стенах. Посмотрим, смогут ли "тартановые" и сегодня совершить сенсацию?

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Лига Наций. Дивизион А. Группа 1. 5-й тур. 5-й тур

15 ноября. 21:45. "Хэмпден Парк". Глазго

Шотландия - Хорватия

Главный арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)

Трансляция: MEGOGO Футбол 4