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Шотландия - Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Шотландия - Хорватия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.11.24 ⋊ Лига наций на UA-Футбол

Шотландия - Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Сегодня, 15 ноября, в рамках пятого тура Лиги наций между собой встретятся сборные Шотландии и Хорватии.

Перед сборной Хорватии в этом матче стоит важная задача, ведь подопечные Златко Далича сейчас занимают второе место в Группе 1 в Дивизионе А, которое гарантирует попадание в плей-офф Лиги наций. Хорваты набрали семь очков после первых четырех матчей, а сборная Шотландии на данный момент занимает последнюю строчку, набрав лишь одно очко, сыграв вничью с португальцами в прошлом туре в домашних стенах. Посмотрим, смогут ли "тартановые" и сегодня совершить сенсацию?

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Лига Наций. Дивизион А. Группа 1. 5-й тур. 5-й тур
15 ноября. 21:45. "Хэмпден Парк". Глазго
Шотландия - Хорватия
Главный арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)
Трансляция: MEGOGO Футбол 4

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Трансляція матчу Шотландія - Хорватія
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Хорватия Шотландия смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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