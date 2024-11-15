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Швеция – Словакия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Битва за первое место в группе
фото из свободных источников
В субботу, 16 ноября, в рамках Лиги наций Швеция будет принимать Словакию. В группе С1 именно шведы со словаками лидируют, набрав по 10 очков после 4-х матчей, поэтому очное противостояние будет иметь колоссальное, определяющее значение.
Матч ожидается боевой, интересный и бескомпромиссный.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в субботу, 16 ноября.
Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 4.
Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте UA-Футбол отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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