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Швеция – Словакия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА
Обновлено

Битва за первое место в группе

Швеция – Словакия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 16 ноября, в рамках Лиги наций Швеция будет принимать Словакию. В группе С1 именно шведы со словаками лидируют, набрав по 10 очков после 4-х матчей, поэтому очное противостояние будет иметь колоссальное, определяющее значение.

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Матч ожидается боевой, интересный и бескомпромиссный.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в субботу, 16 ноября.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 4.

Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте UA-Футбол отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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