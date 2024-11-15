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Грузия – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура Лиги наций
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images
UA-Футбол организует комментарий поединка 5-го тура Лиги наций между сборными Грузии и Украины.
Ситуация в группе 1 Дивизиона B Лиги наций – достаточно критическая для команды Реброва, но не безнадежная. 4 очка, последнее место, разрыв в 2 очка с Грузией и Албанией, и в 3 балла – с Чехией. В матче с Сакартвело "сине-желтых" устроит только победа, чтобы продолжить претендовать на промоушн в рамках турнира. Получится ли у Украины? Какой состав выберет Сергей Станиславович? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 16 ноября – в 18:55 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Зуев
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