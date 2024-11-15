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Албания – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура Лиги наций

Лига наций УЕФА
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Албания – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура Лиги наций

Getty Images

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UA-Футбол организует комментарий поединка 6-го тура Лиги наций между сборными Албании и Украины.

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Команды встречались 7 раз в своей истории. Пять побед за "сине-желтыми", также была одна ничья, а еще один раз успех праздновали албанцы. Последний случай как раз очень свеж в нашей памяти. Нужно брать реванш. Будет ли ротация от главного тренера сборной Украины Сергея Реброва? Кто станет лидером нашей команды в этом поединке? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 19 ноября – в 21:40 по киевскому времени.

Комментатор: Роман Синчук

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Роман Синчук
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