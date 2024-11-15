Лига наций. Кипр в домашнем матче обыграл Литву

Календарь пятницы в Лиге наций стартовал матчем в группе C2, в котором Кипр принимал Литву.

Киприоты открыли счет в первом тайме, однако литовцы в начале второй половины смогли отыграться.

Впрочем, киприоты выжали победу – победный гол забил Ционис.

Впрочем, эта победа коренным образом не повлияла на расстановку обеих команд в группе. Киприоты остаются третьими, а литовцы – четвертыми. Лидирует в группе Румыния Мирчи Луческу, у которой 4 победы в 4 матчах.

Кипр – Литва 2:1

Голы: Кастанос (18), Ционис (63) – Гинейтис (47)