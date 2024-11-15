Лига Наций. Группа А1. Пятий тур

15 ноября. 21:45. Шотландия, Глазго "Хэмпден-Парк"

Шотландия — Хорватия, 1:0

Голы: Джон Макгинн 86.

Удаления: Лука Сучич 43.

"Хэмпден-Парк" в Глазго встречал сборную Хорватии, которая старалась в этой игре доказать, что не зря лидирует в группе А1. Хозяева поля готовы были делать все, чтобы помешать "шашечным" получить очередной балл. Сборные Шотландии и Хорватии встречались трижды, из которых дважды победили хорваты. Для Шотландии этот матч можно было сравнить с единственным шансом на борьбу в группе. Подопечные Стивена Кларка сейчас пытаются сделать все, чтобы зацепиться за третье место.

Шотландцы не побеждают восемь матчей подряд. За начало игры они будут держать мяч лишь треть времени - неудачный показатель для футболистов в темно-синей форме. Также было заметно, что игрокам сборной Шотландии сложно контролировать Луку Модрича, через которого проходили атаки, которые часто приводили к угловым. Бен Доак оторвался от игрока хорватов и побежал на правый фланг, где отдал пас Скотту Мактоминаю, который находился в центре поля. Тот нанес удар из-за пределов штрафной площади в правый угол, но сейв дебютанта сборной Хорватии помешал шотландцам вырваться вперед в счете.

После атаки "синих" на поле наблюдалась сумбурная игра. Видно было, что инициатива больше перешла к шотландцам, и игроки хорватов хотели это исправить. Хозяева поля выбили мяч за пределы своей штрафной площади, но Матео Ковачич подобрал мяч на правом фланге и нанес удар в сторону ворот, однако Крейг Гордон отбил мяч. Андрей Крамарич покрутился с мячом в левой части чужой штрафной и отдал передачу в центр, где Мартин Батурина умудрился промахнуться мимо мяча.

А потом произошло удаление у сборной Хорватии! Петар Сучич в середине поля убрал ногу, но корпусом врезался в Джона Сауттара, за что получил вторую желтую карточку. Лука Модрич также получил желтую карточку за неспортивное поведение и не сыграет против Португалии в 6-м туре из-за дисквалификации вместе с Сучичем.

Начался второй тайм, сборная Хорватия вышла на поле в меньшинстве. Сборная Шотландии сделала замену, вышел защитник Скотт Маккенна вместо Хенли Грант. Сборная Хорватии отдала мяч хозяевам поля, такое решение от подопечных Златка Далича привело к атакам ворот Котарского.

Теперь владели мячом на чужой половине поля хорваты, не накаляя обстановку у чужих ворот. Вышедший на замену Иван Перишич подхватил подачу в районе правого угла вратарской и пробил низом мимо ближнего угла створа. Второй момент сборной Хорватии, который мог привести к голу. Лука Модрич в новой контратаке забросил по центру на Марио Пашалича, который на исполнение пробил в правый угол мимо вратаря, с которым оказался один на один, но все же мяч прошел мимо ворот. Произошла вынужденная замена в составе сборной Хорватии: Марко Пьяца появился на поле вместо Кристиана Якича, полузащитник "Аугсбурга" получил повреждение.

Мяч перешел к хозяевам поля, Бен Доак набросил мяч во вратарскую площадку, но Доминик Котарски отбил мяч в район центра штрафной площадки, тем самым дав момент для Джона Макгинна, который пробил с подбора под правую девятку ворот сборной Хорватии.

Шотландич победила 1:0.

Шотландия: Гордон Крейг, Ралстон, Сауттар, Хэнли Грант (Скотт Маккенна), Робертсон, Гилмор, Маклин Кенни (Джон Макгинн), Доак (Стюарт Армстронг), Мактоминай, Кристи Райан (Райан Голд), Конуэй Томми (Линдон Дайкс).

Хорватия: Котарски, Якич (Марко Пьяца), Шутало Йосип, Чалета-Цар Дуе, Гвардиол Йошко, Модрич, Ковачич, Лука Сучич, Сучич Петар (Иван Перишич), Батурина Мартин(Никола Влашич), Крамарич Андрей (Марио Пашалич).

Предупреждение: Чалета-Цар Дуе 40, Модрич 44.