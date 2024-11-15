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Нидерланды - Венгрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Нидерланды - Венгрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.11.2024⋊ Лига наций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В пятом туре Лиги наций сыграют сборные Нидерланды и Венгрии. На данный момент команды делят вторую строчку в своей группе с пятью очками.
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Матч состоится 16 ноября в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройф Арена". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформы MEGOGO, MEGOGO Футбол 2.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
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