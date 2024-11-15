Нидерланды - Венгрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

В пятом туре Лиги наций сыграют сборные Нидерланды и Венгрии. На данный момент команды делят вторую строчку в своей группе с пятью очками.

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Матч состоится 16 ноября в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройф Арена". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформы MEGOGO, MEGOGO Футбол 2.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Нідерланди - Угорщина Смотреть трансляцию