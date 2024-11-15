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Турция - Уэльс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Турция - Уэльс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16 ноября ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Турция и Уэльс – лидеры группы 4 Дивизиона В. Их очный матч – это один из важнейших штрихов в борьбе за прямую путевку в Дивизион А. Турция имеет десять очков после четырех туров, Уэльс – восемь.
Обе сборные, кстати, уже гарантировали себе вторую корзину посева в квалификации к ЧМ-2026, поэтому соперниками Украины точно не будут.
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Матч Турция - Уэльс состоится в субботу, 16-го ноября 2024-го года, в 19:00. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на телеканале MEGOGO Футбол 2.
Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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