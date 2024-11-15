Лига наций. Дания - Испания 1:2. Оформили первое место в группе

Лига наций. 5 тур

15.11.2024. Паркен, Копенгаген

Главный арбитр: Раде Обренович (Словения)

Дания - Испания 1:2

Дания: Шмайхель, Ба, Андерсен, Вестегор, Кристиансен (Доргу 87), Гейбьерг, Нергор (Дамсгор 61), Юльманн, Гренбек (Исаксен 61), Эриксен (Сков Ольсен 79), Гейлунн (Дольберг 79)

Испания: Рая, Порро, Вивиан, Ляпорт, Кукурелья, Субименди (Касадо 69), Мерино (Педри 80), Оярсабаль, Ольмо (Вильямс 69), Баэна (Руис 60), Перес (Мората 69)

Предупреждения: Нергор 33, Гейбьерг 79, Андерсен 90, Исаксен 90+2 - Оярсабаль 75, Мората 90

Голы: Исаксен 84 - Оярсабаль 15, Перес 58

В этом матче сошлись лидеры группы 4 - Дания и Испания. Бороться было за что: первые пытались взять важные очки с чемпионами Европы, вторые - стремились окончательно обеспечить себе лидерскую позицию группы.

Дания начала активно. Возможно надеялась на быстрый гол. Почему нет? Команда играет дома, может себе позволить. Правда, Испания сразу продемонстрировала качество. Первые 3 атаки гостей принесли в разы больше голевой опасности, чем начальные выпады соперника.

Конечно, отдельно отмечаем удар Переса в перекладину. Нападающий воспользовался разрезным пасом партнера и совершил выстрел с границы штрафной площадки. Первый звоночек для датчан.

Свою следующую супер-возможность гости уже реализовали. Вестергор у своих ворот отдал передачу сопернику, поэтому сразу за это и поплатился. Перес вывел своим пасом на ударную позицию Оярсабаля - капитан сделал все, как нужно. Счет открыт.

Резвый, динамичный тайм, с большим желанием от обеих команд. В атаке Дании было тяжелее. Чего-то серьезного за эти 45 минут футболисты создать так и не сумели.

После перерыва скорости снизились. Мяч переходил от одних к другим, но забили снова испанцы. Они с удовольствием использовали провал в обороне Дании. Ольмо отдал пас на Переса, тот убежал от защитников и пробил в нижний угол ворот. Это 2:0. Айосе Перес сегодня был неудержим! Все лучшие моменты Испании возникали непосредственно из-за его действий.

Первый по-настоящему голевой момент от Дании возник аж на 78-й минуте. Исаксен, который вышел на замену, подобрал кожаного в штрафной Испании и вколотил в штангу. Этого парня, возможно, стоило выпускать со старта, ведь через 5 минут он снова оказался в центре внимания.

В конце игры Исаксену удалось сократить отставание в счете. Да, не без помощи соперников, но все же. Руис отдал опрометчивый пас на Раю, где возле него уже подстерегал датчанин. Досадная ошибка привела к небольшой тревожности испанцев на последних минутах.

Больше голов не произошло, поэтому 3 очка отправляются "Красной Фурии". Эти баллы позволяют гарантировать первое место Испании за тур до завершения группового этапа. Беспроигрышная серия команды достигает уже 20 матчей подряд! Настоящая машина для создания успеха! А вот второе место группы в последнем туре разыграют Дания и Сербия.